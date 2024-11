Palermo, sospesa la convalida del trattenimento di due migranti

In Italia è arrivato un nuovo stop dei giudici al piano del governo. È stato il tribunale di Palermo a sospendere la convalida del trattenimento alla frontiera di due migranti, un cittadino del Senegal e uno del Ghana, attualmente ospitati nell'hotspot di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, valuta nuovi ricorsi e tira dritto: "Stiamo semplicemente anticipando un regolamento europeo che ci chiede 8 mila posti per il trattenimento/accoglienza di migranti".