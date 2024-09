Paderno Dugnano, procuratore: "Il 17enne ha confessato all'inizio dell'interrogatorio"

"L'interrogatorio è iniziato con la sua confessione, non è stato un interrogatorio aggressivo nel quale abbiamo dovuto scavare a fondo per far emergere la verità, il ragazzo era molto provato dall'attesa, cominciava a rendersi conto della realtà, della gravità di quanto commesso e appena gli abbiamo chiesto di dare la sua versione dei fatti vicino al suo difensore ha ritrattato la prima versione che aveva fornito, professandosi autore di tutti e tre gli omicidi". Lo ha detto il procuratore facente funzioni del Tribunale dei minori di Milano, Sabrina Ditaranto, parlando del ragazzo che ha confessato l'omicidio del padre, della madre e del fratello, durante la conferenza stampa al comando provinciale dei carabinieri.