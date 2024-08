Overtourism, anche a Santorini è emergenza

Dopo le Baleari e le Canarie, anche a Santorini è emergenza overtourism: l'isola greca, 15 mila residenti, ha accolto solo nello scorso fine settimana 11 mila turisti ma la media prevista per agosto è di 17 mila al giorno. Una folla smisurata pronta a riversarsi tra stradine arroccate, scogliere e spiagge, a caccia di un tuffo o di un selfie. Agli abitanti di Fira, la città principale, è stato consigliato di "non uscire di casa". Non va meglio ai turisti stessi, costretti a lunghe attese, ressa e disagi.