Ostaggi Hamas, Velardi a Tgcom24: "In Israele prevale la linea della fermezza. In Italia la storia ha dato ragione a chi la sosteneva"

"C’è un pensiero asimmetrico nel nostro mondo, due pesi e due misure. Mi riferisco alla questione del Medio Oriente e degli ostaggi in cui Israele è un Paese aggredito che sta dando la sua risposta". Così il direttore editoriale di Tgcom24, Paolo Liguori introduce l'intervista al direttore del quotidiano Il Riformista, Claudio Velardi. "Per anni anche il nostro Paese è stato ostaggio delle Brigate Rosse, così come sta facendo Hamas con Israele. Quel tipo di terrorismo lo abbiamo sconfitto con la linea della fermezza, mentre oggi condanniamo Netanyahu per aver scelto la stessa linea nei confronti dei terroristi di Hamas".