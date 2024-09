Orgasmo in sala durante la proiezione di un film

Un orgasmo a sorpresa durante la proiezione di un film: è l'esperimento sociale in occasione della "giornata mondiale del benessere sessuale" durante la proiezione id un film al cinema Arlecchino di Milano. L'obiettivo era sensibilizzare, con una piccola provocazione messa in atto da due attrici, rispetto all'importanza di normalizzare il rapporto con il proprio piacere e quello altrui. "Si tratta dell'avvio di una campagna sulla sicurezza e sul prendersi cura del proprio benessere sessuale - spiega Frida Affer, sex coach e fondatrice di WOVO, promotore della campagna - che si concretizza nel regalare agli spettatori nelle sale che proietteranno il film condom e gadget per giocare a casa da soli o con il partner, riappropriandosi anche della fondamentale dimensione ludica del sesso".