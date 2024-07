Orban a Kiev: "La pace questione principale del nostro semestre Ue"

"Cessate-il-fuoco immediato per avviare i negoziati con la Russia". "E' importante una pace giusta per l'Ucraina, massacrata dalla guerra, e per l’Europa". Lo scambio di vedute tra Viktor Orban e Volodymyr Zelensky avviene in conferenza stampa, segno di tensioni ancora in atto alla fine della visita a sorpresa a Kiev del premier ungherese. Per Orban, è il primo viaggio all'estero da presidente di turno dell'Unione Europea. "La pace in Ucraina sarà la questione principale del nostro semestre di presidenza" ha detto.