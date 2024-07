Orban a Mosca, i contenuti dell'incontro con Putin

Secondo quanto riferito dal Cremlino sarebbero trascorse solo 48 ore dal momento in cui lo staff di Victor Orban ha comunicato l'intenzione di raggiungere Mosca, alla stretta di mano con Vladimir Putin. Il leader della federazione russa coglie l'imbarazzo di Bruxelles e lo enfatizza come segno di debolezza. Per questo accoglie con favore il premier ungherese, da soli quattro giorni presidente di turno anche dell'unione. Nel dargli il benvenuto si rivolge a lui come rappresentante dei 27, esortandolo addirittura a farsi portavoce della posizione del vecchio continente in merito al conflitto in Ucraina.