Operazione antimafia a Enna, 13 arresti e due arsenali sequestrati: le intercettazioni

Tredici persone arrestate e due arsenali sequestrati nell'operazione antimafia avvenuta a Enna coordinata dalla Dda di Caltanissetta. Le persone finite in manette sono accusate di associazione per delinquere di stampo mafioso, favoreggiamento personale aggravato, detenzione e porto abusivo di armi comuni, armi clandestine e da guerra. Si tratta di esponenti di famiglie mafiose di Pietraperzia e Regalbuto. Attraverso le intercettazioni gli investigatori hanno individuato e sequestrato due imponenti arsenali: trovati 8 fucili, 3 mitragliatori e 9 pistole: le armi erano custodite per conto di Cosa nostra.