Operazione antidroga a Vercelli, i trucchi e i nascondigli degli spacciatori

La polizia di Vercelli ha sgominato un traffico di droga con indagini che hanno fatto luce su oltre 500 episodi di spaccio per un totale di circa 9 chilogrammi di hashish, tre di cocaina e circa uno e mezzo di marijuana, per un valore sul mercato superiore ai 360mila euro. L'operazione, denominata Vite in polvere, ha riguardato 33 persone ritenute ritenuti a vario titolo responsabili di aver intrapreso e gestito un costante traffico di sostanze stupefacenti. L'attività investigativa ha avuto origine ad agosto 2023 con una serie di servizi di osservazione e ha permesso di scoprire una fiorente attività di spaccio posta in essere anche da insospettabili cittadini vercellesi in pieno centro cittadino, talvolta anche nei locali della movida.