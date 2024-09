Open Arms, Salvini: "Colpevole di aver difeso l'Italia e gli italiani"

"Non ho mai violato, dal mio punto di vista, né mai violerò né la costituzione né le leggi, né mai inviterò a farlo i miei collaboratori". Matteo Salvini, al question time alla Camera, torna a parlare della vicenda Open Arms, l'ong spagnola per la quale si trova ora sotto processo a Palermo. !Il mio lavoro - dice il vicepremier - ha fatto sì che diminuissero non solo gli sbarchi ma anche i morti in mare". Intanto, a Trapani, la nave Mare Ionio della ong Mediterranea, dopo i controlli degli ispettori della capitaneria di porto, è stata posta in fermo amministrativo. Pronta la risposta del capo missione Luca Casarini, rivolta a Salvini: "Mettiti il cuore in pace - ha detto - noi continueremo ad andare in mare con ogni mezzo possibile per soccorrere chi ha bisogno di aiuto".