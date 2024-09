Open Arms, il pm chiede sei anni per Salvini

Il pubblico ministero ha chiesto sei anni di reclusione per Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per avere impedito, nel 2019 quando era ministro dell'Interno, lo sbarco a Lampedusa di 147 salvati in mare dalla Open Arms. Dopo la richiesta di condanna, Salvini ha quindi sottolineato che "mai nessun governo e mai nessun ministro nella storia è stato messo sotto accusa e processato per aver difeso i confini del proprio Paese.