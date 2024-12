Open Arms, Gasparri a Tgcom24: "Chi ha sbagliato sarà chiamato per nome"

Il senatore Maurizio Gasparri è intervenuto a Tgcom24 per commentare la sentenza del processo Open Arms che ha visto l'assoluzione di Matteo Salvini. "Fui relatore del caso Salvini-Open Arms in Senato, proponevo l'innocenza di Salvini - dice il capogruppo di FI al Senato - Pd e grillini votarono contro, costringendo la magistratura a un processo inutile. Erano state rispettate le regole. Ora la sinistra grillina e Pd devono chiedere scusa agli italiani. E la procura di Palermo che ha chiesto sei anni di condanna farà una pubblica autocritica per i propri errori?". Secondo Gasparri... "se fosse stata approvata la mia relazione, si sarebbero risparmiat anni di processi, udienze e spese voluti da quelli che hanno fatto un uso politico della giustizia per perseguitare quello che in quel momento era considerato un avversario". Quindi l'annuncio: "Da lunedì quelli che hanno sbagliato verranno chiamati per nome già lunedì mattina in aula a Palazzo Madama"