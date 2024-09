Oltre cento incendi nel nord del Portogallo: migliaia di vigili del fuoco al lavoro

In Portogallo migliaia di vigili del fuoco sono impegnati nel tentativo di spegnere oltre 100 incendi divampati nel nord del Paese. Il premier portoghese Luís Montenegro ha dichiarato lo stato di calamità per le aree più colpite e ha promesso di trovare i responsabili dei roghi dolosi. Il primo ministro ha, inoltre, assicurato che verranno stanziati aiuti a coloro che hanno perso le loro case o sono stati evacuati. Almeno 15mila ettari sono stati bruciati e le fiamme si sono estese per oltre 13 chilometri.