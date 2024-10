Ohio, donna intrappolata in una casa in fiamme: l'intervento dei pompieri

Il drammatico salvataggio di una donna da una piccola finestra del seminterrato di una casa in fiamme in Ohio è stato ripreso dalle telecamere del dipartimento dello sceriffo locale. Secondo l'ufficio dello sceriffo della contea di Medina, l'incendio è stato segnalato intorno alle 11 del 23 ottobre a York Township, a circa 35 miglia a sud di Cleveland. L'operatore del 911 è riuscito a rimanere in linea con la donna di 31 anni che era rimasta intrappolata nel seminterrato. La donna è stata portata in un ospedale locale dove è stata curata per l'inalazione del fumo e per ferite minori.