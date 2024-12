Nuovo codice della strada, Salvini a Vasco Rossi: "Si confronti con i genitori delle vittime"

"Ho visto che Vasco Rossi ha polemizzato con il nuovo codice della strada. Vasco mi piace molto come cantante, è contrariato perché dice che se uno usa alcune droghe e si mette al volante rischa multe. A Vasco dico non si confronti con la politica ma con i troppi genitori che hanno perso troppi figli per colpa di chi si è messo alla guida drogato. Non si ride, non si scherza e non si fa polemica quando c'è in ballo la vita dei figli". Lo ha detto il leader della Ldega, Matteo Salvini, in collegamento con la festa di Atreju.