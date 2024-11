Nuova Zelanda, photobombing in autostrada

l photoboombing di un uccello maina, una specie di merlo indiano, ripreso da una telecamera di sorveglianza autostradale a nord di Aukland, in Nuova Zelanda, è diventato virale. Il video, realizzato il 10 ottobre, è stato postato sui profili social dall'Agenzia dei trasporti della Nuova Zelanda (NZTA) che monitora le autostrade della Nuova Zelanda, 24 ore su 24, sette giorni su sette. L'azienda racconta di come questa specie di volatile sia una vera e propria infestazione in Nuova Zelanda: è violento nei confronti degli altri uccelli, distrugge i loro nidi e si appropria del loro territorio.