Nuova Commissione Ue, slitta la presentazione

Slitta alla settimana prossima la presentazione della nuova Commissione europea. Nonostante il tentativo di accelerare da parte di Ursula von der Leyen, che voleva ufficializzare nomi e cariche già mercoledì 11, sono emersi ulteriori ostacoli. In particolare, la Slovenia non ha potuto ancora confermare il nome del suo candidato, che verrà votato tra qualche giorno. Un intoppo che però potrebbe consentire di limare ulteriormente la formazione del futuro esecutivo dell'Ue, onde evitare bocciature in fase di esame dei singoli commissari da parte del parlamento europeo.