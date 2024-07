Non solo Trump: da Abramo Lincoln a Jfk, i precedenti

Non è la prima volta che un presidente americano viene preso di mira dai suoi stessi cittadini. Donald Trump, ferito durante un comizio in Pennsylvanya, è solo l'ultimo della lista. E in quattro casi, sui 46 inquilini della Casa Bianca, si è arrivati anche all'omicidio. Il primo fu Abramo Lincoln nel 1865, poi toccò a James Garfield nel 1881, seguito da William McKinley nel 1901. Ma quello che ha scosso di più l'America è stato sicuramente l'uccisione di John Kennedy il 22 novembre del 1963, mentre attraversava con il corteo presidenziale Dealey Plaza a Dallas, in Texas