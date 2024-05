13 maggio 2024 13:43

Nigeria, il viaggio di Harry e Meghan sulle orme di Carlo e Diana

di Marco Graziano

Sarà per quel suo 43% di sangue nigeriano che Meghan vanta, sarà per l'accoglienza "quasi reale" che lo Stato africano ha riservato a lei e al marito Harry, ma sta di fatto che il ruolo della duchessa onorata e vezzeggiata lo ha interpretato davvero con grande stile."Un viaggio di settandue ore in Nigeria per i duchi del Sussex, accolti ed acclamati come Carlo e Diana nel 1990.