Nigeria, grave crisi umanitaria per le inondazioni: sfollate centinaia di migliaia di persone

Le Nazioni Uniti hanno lanciato l'allarme per le gravi inondazioni che stanno colpendo la Nigeria, coinvolgendo oltre un milione di persone. Le immagini aeree mostrano l'estensione degli allagamenti che hanno causato centinaia di migliaia di sfollati nel Paese, soprattutto nello Stato di Borno. Il governo nigeriano ha avvertito di possibili inondazioni in altri 11 Stati dopo la rottura della diga di Lagdo nel vicino Camerun che ha provocato la morte di oltre 30 persone. In alcune zone l'acqua ha raggiunto livelli molto alti, devastando coltivazioni e uccidendo il bestiame.