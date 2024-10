New York, comunità israeliana manifesta a Central Park per chiedere accordo sugli ostaggi

Centinaia di manifestanti, per lo più israeliani, si sono riuniti a Central Park, a New York, alla vigilia del primo anniversario dell'attacco di Hamas a Israele. I dimostranti chiedono il ritorno a casa degli ostaggi detenuti dai militanti palestinesi a Gaza. Il raduno è stato organizzato dal New York Hostages and Families Forum. I manifestanti hanno sventolato bandiere israeliane, hanno tenuto in mano le foto dei 101 ostaggi ancora prigionieri e hanno scandito slogan come "Riportateli a casa" e "Siglate l'accordo".