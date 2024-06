New York, 13enne ucciso per errore dalla polizia

Un ragazzo di 13 anni è stato ucciso da un agente di polizia nello stato di New York. Il video che circola sui social media mostra una persona inseguita dalla polizia e scaraventata a terra da un agente, con l'aiuto di altri due agenti. Si sente uno sparo e gli agenti di polizia saltano in piedi e restano diversi metri indietro, mentre il corpo rimane accasciato a terra. "Dio mio. Gli ha appena sparato", urla la donna che sta filmando il video. La polizia ha detto che l'adolescente aveva in mano la replica di una pistola quando è stato ucciso dopo un inseguimento con gli agenti.