Netanyahu: "Pace o maledizione dell'Iran"

"Dovete scegliere tra la benedizione della pace e la maledizione dell'Iran". Così il premier israeliano Benjamin Netnyahu alle Nazioni Unite a New York, mentre brandiva in mano due cartelli con i paesi arabi benedetti e quelli maledetti. Dopo il suo discorso, informato della presenza del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah a Beirut, ha dato l'ok all'Idf per attaccare la capitale libanese.