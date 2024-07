Netanyahu a Majdal Shams: "La nostra risposta arriverà e sarà dura"

"La nostra risposta arriverà e sarà dura" dice Benyamin Netanyahu in visita a Majdal Shams, il villaggio druso sulle alture del Golan dove sono stati uccisi 12 tra bambini e adolescenti da un razzo lanciato dal Libano. Netanyahu torna a puntare il dito contro Teheran, ricordando come il missile fosse di fabbricazione iraniana. Non si è fatta attendere la reazione della potente milizia sciita, che ha iniziato a spostare razzi di precisione nelle postazioni a ridosso del confine israeliano. Dal libano fonti vicine alla sigla guidata da Hassan Nasrallah rivelano che la posizione di Hezbollah non sarebbe cambiata: non cerca una guerra totale con Israele ma in caso di attacchi ripetuti non esiterà ad aprire il fuoco.