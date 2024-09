Netanyahu: "Dobbiamo controllare corridoio Filadelfia"

Nessun passo indietro, nonostante le indiscrezioni di apertura filtrate dai mediatori: Israele resta nel corridoio di Filadelfia, a meno che - dice Benjamin Netanyahu - qualcuno non sarà in grado di dimostrare sul campo, giorno dopo giorno, di poter evitare il passaggio di armi e terroristi. "E non credo che questo accadrà", ha sottolineato il premier, che si è presentato davanti alla stampa estera, ancora una volta con bacchetta e cartina geografica, per spiegare i motivi per i quali le forze di sicurezza israeliane devono mantenere il controllo di questa lingua di terra: 14 chilometri, al confine tra Egitto e Gaza, unica via di ingresso nella Striscia senza passare per territorio israeliano, ma anche una sorta di terra di nessuno che alimenta il contrabbando nel Sinai.