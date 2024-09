Neonati sepolti, la procura chiede il carcere per Chiara

"Chiara Petrolini deve andare in carcere", lo chiede la procura di Parma. Contro l'ordinanza per i domiciliari decisa dal giudice delle indagini preliminari, i magistrati emiliani premono per una misura cautelare più stringente. La 22enne di Traversetolo, vicino a Parma, è sotto accusa per i 2 neonati morti e sepolti in giardino. Ma il quadro dei reati compiuti è diventato via via più pesante, sottolineano in procura. Per i pm, infatti, non si dovrebbe parlare di "occultamento", ma della più grave "soppressione di cadavere" per entrambe le vittime. Inoltre, almeno per il secondo bambino partorito da Chiara nell'agosto di quest'anno, tra le ipotesi di reato si è aggiunto l'omicidio volontario.