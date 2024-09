Nello zoo cinese i panda che... non sono panda

Non è la prima volta che accade. In uno zoo cinese a Shanwei, sono stati spacciati per panda animali che... panda non sono. Si tratta infatti di cani, "colorati" e truccati apposta per attirare turisti. A smascherare l'inganno sono stati dei video in cui si sentono chiaramente gli animali respirare in affanno nella maniera tipica dei cani. I proprietari hanno ammesso di aver voluto provare ad attrarre visitatori in questo modo. Come detto, si tratta di un "trucco", in tutti i sensi, già utilizzato in altri zoo della Cina, dove i panda non ci sono.