Nel 2023 le cittadinanze italiane per ius sanguinis hanno superato quelle acquisite con tutte le altre modalità

Italiani per discendenza. Tecnicamente chi ottiene la nostra cittadinanza per ius sanguinis - diritto di sangue - potendo vantare un antenato italiano. È uno studio del Sole 24ore a dire che questo requisito è al primo posto tra le richieste di rilascio di un passaporto italiano. Lo stesso dossier sottolinea che il 2023 ha visto un'impennata delle domande, che hanno sfiorato quota 190mila. Segue il rilascio - 77mila gli immigrati che ne hanno avuto diritto - per residenza acquisita a fronte dei 59mila concessi ai figli di naturalizzati. Ultima voce, la cittadinanza ottenuta attraverso il matrimonio, che ha riguardato 22mila casi.