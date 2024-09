Napoli, palazzina crollata: il miracolo e il dramma del bimbo sopravvissuto

Gennaro, due anni, è stato estratto vivo dalle macerie che hanno inghiottito la sua famiglia dopo l'esplosione della palazzina dove vivevano a Saviano, nel Napoletano. Un piccolo miracolo (il bimbo ha riportato solo una frattura al femore) che illumina appena lo strazio per una famiglia distrutta, annientata da quel crollo: non ce l'hanno fatta i suoi fratellini più grandi, Pia e Giuseppe di 4 e 6 anni, la sua mamma Vincenza di 41 anni, la nonna paterna Autilia di 80 anni, mentre il papà Antonio, 40 anni, è gravissimo in ospedale, in prognosi riservata.