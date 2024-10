Nairobi, crolla un edificio residenziale di sei piani

A Nairobi, in Kenya, è crollato un edificio residenziale di sei piani. Secondo i media locali, i residenti erano stati avvisati di allontanarsi dalla struttura, considerata debole e a rischio cedimento. Nonostante questo, però, numerose persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie e il crollo ha causato morti e feriti. I crolli degli edifici sono comuni a Nairobi, dove la domanda di alloggi è elevata e costruttori senza scrupoli spesso aggirano le normative. Dopo una tragedia del 2015, in cui persero la vita 15 persone, l'Autorità nazionale per l'edilizia aveva scoperto che il 58 percento degli edifici della capitale non era idoneo all'abitazione.