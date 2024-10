Musumeci a Tgcom24: "Per mettere in sicurezza il territorio ci vorranno almeno quindici anni"

"La prevenzione strutturale e infrastrutturale del territorio deve essere la priorità in ogni pubblica amministrazione, dato che veniamo da un'incuria durata ottant'anni". Lo ha detto il ministro della Protezione, Nello Musumeci, alla luce delle recenti alluvioni che hanno colpito l'Emilia-Romagna.

"Il terreno emiliano - ha spiegato - non è fatto per assorbire facilmente acqua". Estendendo il discorso su tutto il Paese, per Musumeci non bisogna creare false aspettative: "Il cambiamento climatico ci porterà catastrofi per altri trent'anni", ha aggiunto. Come fronteggiarlo quindi? "Fissiamo cento obiettivi nei prossimi dieci anni".