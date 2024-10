Musk svela il robotaxi senza autista

Elon Musk - l'uomo più ricco del mondo - ha presentato la macchina del futuro. Il taxi - questo il suo primo utilizzo - è ovviamente firmato Tesla, potrà essere prenotato via app e soprattutto non avrà bisogno del conducente. Infatti, il mezzo non presenta né volante né pedali ed è guidato - mediante batterie ricaricabili via wireless - totalmente dall'intelligenza artificiale allenata - dice il proprietario di Tesla - con i dati di più di un milione di macchine. Non si tratta però di una novità per gli Stati Uniti: infatti, in diverse città come Los Angeles, Phoenix e San Francisco sono già attivi servizi taxi a guida autonoma forniti da altre aziende.