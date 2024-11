Multe record della Russia a Google, "superano il Pil mondiale"

Google avrebbe accumulato in Russia multe per circa 2,5 decilioni di dollari - una cifra a 34 zeri - per essersi rifiutata di ripristinare gli account su YouTube di 17 media considerati filo-Cremlino: lo scrive il giornale Rbk citando una propria fonte, mentre la Bbc sottolinea che nonostante sia una delle aziende più ricche del mondo, la sanzione record è notevolmente superiore ai 2.000 miliardi di dollari di valore di Google. Ed è di gran lunga superiore al Pil mondiale totale, che il Fondo Monetario Internazionale stima essere pari a 110 trilioni di dollari. La Tass, che ha interpellato un avvocato, Ivan Morozov, scrive che la multa monstre è stata raggiunta per il meccanismo secondo il quale le sanzioni raddoppiano ogni giorno in cui non vengono pagate.