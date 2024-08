Mosca e Teheran sempre più vicine: dalle armi alla visione ideologica

Mosca e Teheran sono sempre più vicine. Interdipendenti nel commercio e nello scambio delle armi, specie dopo i due conflitti in corso quello in Ucraina e quello israelo-palestinese. Ora il possibile nuovo allargamento regionale all’Iran stesso, spinge le due potenze militari a stringere ulteriori accordi, sulla base non tanto di una visione ideologica comune o del futuro ma sul disprezzo condiviso dell'occidente, del suo ordine mondiale e del ruolo strategico nell'area di Israele in particolare. Alla base dell'asse Mosca Teheran ci sono innanzitutto ragioni pragmatiche, ovvero lo scambio di armi. La federazione in questa fase del conflitto ucraino dipende dai droni iraniani shaed.