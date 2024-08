Mosca blocca l'avanzata ucraina, il campo di battaglia a Kursk

La Russia ha dichiarato che il suo esercito ha respinto il tentativo delle truppe ucraine di proseguire la loro incursione nella regione di Kursk, mentre Kiev ha assicurato che non ha intenzione di occupare il territorio russo, ma solo quella di "difendere il proprio popolo". Il ministero della Difesa di Mosca ha affermato che l'esercito ha impedito ai gruppi mobili corazzati ucraini di muoversi più in profondità in Russia, vicino agli insediamenti di Obshchy Kolodez, Snagost, Kauchuk e Alexeyevsky.