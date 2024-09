Morte Nasrallah: i sunniti festeggiano, a Beirut e a Teheran si promette vendetta

Se in alcuni paesi musulmani i sunniti hanno festeggiato per la morte del leader sciita, a Beirut e a Teheran si promette vendetta. "Tutti i musulmani si schierino con Hezbollah" esorta Ali Khamenei, il leader supremo iraniano, trasferito in un luogo sicuro. Teheran si dice pronta a inviare soldati in Libano e nelle alture del Golan e accusa Washington di complicità con lo stato ebraico.