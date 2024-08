Trent'anni senza Domenico Modugno: l'indimenticabile "Mister Volare"

Domenico Modugno è scomparso 30 anni fa. L'indimenticabile "Mister Volare", che ha conquistato il mondo, era nato a Polignano a Mare il 9 gennaio 1928 e morì a Lampedusa il 6 agosto 1994. Cantautore, autore, poeta, attore, l'artista non solo ha portato le sue canzoni in tutto il mondo, ma è riuscito a raccontare la sua vita veicolando messaggi di libertà, proprio come nell'iconico "Nel blu dipinto di blu", noto come "Volare", un brano che è diventato la colonna sonora di un preciso momento storico, di un paese che iniziava a crescere e a rifiorire.