Moda, Emporio Armani e Moschino portano in scena la "unconventional diva"

Moda per sentirsi speciali... con l’abito e le scarpe giuste ogni donna può vestire da diva. E le dive di oggi come sempre sono protagoniste da Emporio Armani e Moschino. La donna in completo maschile con la cravatta: l’essenza di ciò che è stato prima, ma anche l’annuncio di ciò che verrà dopo. E' il futuro anteriore il “tempo” di Emporio Armani che al Silos presenta una collezione-manifesto, in equilibrio tra maschile e femminile