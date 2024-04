12 aprile 2024 13:40

Miriam Leone, il ritorno sul set col figlio di tre mesi

Miriam Leone è tornata al lavoro a tre mesi dal parto. L'attrice si è dedicata a uno shooting e ha condiviso sui social un video in cui, durante i preparativi, tiene in braccio il figlio, il piccolo Orlando, nato il 29 dicembre. "Stavolta con me sul set c'era la persona più speciale di tutte", ha scritto