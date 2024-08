Mirafiori, Stellantis agli operai: "Andate in Polonia"

“Se volete lavorare dovete andare in Polonia”, è l’invito che Stellantis ha rivolto agli operai di Mirafiori. Una proposta diretta, per il momento, a una decina di carrellisti delle carrozzerie in cassa integrazione che, su base volontaria, dovrebbero prendere servizio per due settimane a Tychy, dove il lavoro non manca visto che nello stabilimento polacco si producono la nuova Fiat 600, l’Alfa Romeo Junior e la Jeep Avanger.