Milano, vandalizzato il murales che ritrae Liliana Segre e Sami Modiano

E' stato vandalizzato il murale che ritrae Liliana Segre e Sami Modiano realizzato a fine settembre in zona piazzale Loreto, all'angolo di Via Andrea Costa. In particolare, sono state sfregiate le stelle di David gialle sul petto dei due soggetti, ritratti con la divisa di Auschwitz e il giubbotto antiproiettile. L'opera, firmata dallo street artist aleXandro Palombo e intitolata “Anti-Semitism, History Repeating”, era stata realizzata in risposta alle minacce e agli attacchi antisemiti rivolti contro la senatrice a vita sopravvissuta all’Olocausto durante la manifestazione pro Palestina tenutasi il 28 settembre a Milano.