Milano, tentano di derubare un anziano dopo la spesa: bloccati

A Milano un cittadino romeno di 37 anni è stato arrestato per furto aggravato in concorso con altri tre connazionali, indagati ma in libertà. Gli agenti hanno notato due uomini che, a poca distanza tra loro, stavano seguendo un cittadino anziano di 85 anni che stava tornando a casa dopo aver fatto la spesa con lo scopo di derubarlo. E' successo nei pressi di un supermercato dove, dopo pochi metri, il 37enne ha avvicinato l'anziana vittima per poi sottrargli il portafogli contenente 300 euro in contanti, carte di credito e documenti personali. I poliziotti hanno fermato il 37enne e poi hanno bloccato i complici.