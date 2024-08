Milano, rubano borse al mercato ma vengono scoperti: l'inseguimento della polizia e l'arresto

Tramite l'utilizzo di auricolari wireless, comunicavano tra loro a distanza, accordandosi su come mettere a segno il colpo. Due cubani di 41 e 30 anni e un 51enne colombiano sono finiti in manette dopo avere rubato due borse da un furgone al mercato di via Benedetto Marcello a Milano. La banda è stata notata dagli agenti della sesta sezione della Squadra Mobile milanese, mentre si aggirava nella zona parlando con gli auricolari e osservando gli avventori.



I tre hanno deciso di prendere di mira il mezzo che si trovava dietro al banco delle uova. Mentre il più giovane poneva domande al venditore, così da tenerlo occupato, e il 51enne faceva da palo, il terzo del gruppetto ha aperto lo sportello del furgone e si è impossessato di due borse, per poi darsi alla fuga. Bloccato dagli agenti, ha iniziato a colpirli con calci e gomitate. Nel frattempo sono stati fermati anche i due complici. I poliziotti coinvolti nella colluttazione sono finiti in ospedale e dimessi con due e tre giorni di prognosi, mentre i tre sono stati arrestati per furto aggravato e indagati per resistenza a pubblico ufficiale.