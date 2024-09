Milano, revocata la finale di Champions 2027

Milano non ospiterà la partita della finale della Champions League del 2027, che in precedenza era stata gia assegnata allo stadio meazza. A comunicarlo, ufficialmente, è la Uefa, che in una nota precisa il motivo della decisione. “Il Comune di Milano - si legge nella nota - non è stato in grado di garantire che in quel periodo San Siro e le zone limitrofe non siano interessati da lavori di ristrutturazione".