Milano, cartello shock contro Liliana Segre al corteo pro Palestina

Liliana Segre "Agente sionista" si leggeva in uno dei cartelli portati in corteo, a Milano, dai manifestanti pro Palestina. Durante la 51esima manifestazione che si tiene a Milano dal 7 ottobre. Una "accusa" shock per la senatrice a vita sopravvissuta al campo di concentramento di Auschwitz. Cartello identico per il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Qualche centinaio i manifestanti, tante come sempre le bandiere della Palestina, affiancate oggi da quelle del Libano. Tra i partecipanti anche Gabriele Rubini, ossia chef Rubio, che ha invitato i partecipanti alla manifestazione nazionale del 5 ottobre a Roma