Milano, beccato con una pistola rubata e oltre un chilo di droga nel box: arrestato

La polizia ha scoperto oltre un chilo di cocaina e una pistola rubata nascosti in un box di proprietà di un 52enne, già noto alle forze dell’ordine, a San Donato Milanese, alle porte di Milano. Durante un’operazione volta al contrasto dello spaccio di droga, gli agenti hanno perquisito il garage trovando, oltre alla droga e all'arma, 20 munizioni e materiale per il confezionamento. L'uomo è stato arrestato e condotto a San Vittore. Nella sua abitazione sono stati trovati altri 6,5 grammi di cocaina e 9.230 euro in contanti.