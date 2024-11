Migranti, solo in Italia rimpatri bloccati

I Paesi Bassi comunicano per le sei mesi la sospensione di Shengen. Berlino, un paio di mesi fa, ha rimpatriato 28 cittadini afghani. Ad attenderli a Kabul il democratico Emirato islamico, i talebani. A parte le proteste di qualche associazione umanitaria non risultano iniziative della magistratura nè nazionale nè tantomeno europea. Al contrario di quando avvenuto nel nostro paese, dove i giudici quando si è prospettata l'ipotesi di rimpatriare alcuni cittadini in Egitto e Bangladesh hanno bloccato tutto.