Attorno ai migranti la battaglia politica non si ferma, governo e opposizione si scontrano su norme e giudici e il clima diventa incandescente. La maggioranza propone di trasferire alla Corte d'Appello, ma in composizione monocratica, le competenze per decidere sui trattenimenti di chi chiede la protezione internazionale. Un emendamento al decreto flussi, della relatrice Sara Kelany, di Fratelli d'Italia, cambia le carte in tavola sulle procedure per mi migranti e punta a togliere alle sezioni immigrazione dei tribunali la decisione in merito. L'emendamento fa insorgere le opposizioni.