Migranti, in Albania nel centro di accoglienza italiano

Poche ore ancora e i primi migranti arriveranno a Schengjin, in Albania. Il pattugliatore Libra della Marina Militare è in viaggio. A bordo - oltre ai membri dell'equipaggio - 10 bengalesi e 6 egiziani intercettati dalle motovedette delle fiamme gialle in acque internazionali. Il direttore del porto apre il suo ufficio. E' un giorno importante per definire gli ultimi dettagli. Tutto è pronto, come dal piano previsto tra Italia e Albania.