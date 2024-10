Migranti in Albania, il governo lavora a un decreto

Riportati in Italia i 12 migranti il cui trasferimento è stato bocciato dal tribunale, il governo lavora a un dl da varare lunedì in Cdm per risolvere il caso Albania. Non si placa lo scontro con le toghe e l'opposizione. La leader del Pd Schlein dura contro il guardasigilli Nordio, che ieri aveva detto che "se la magistratura esonda bisogna intervenire": "Sono parole gravissime, che lo rendono incompatibile con il ruolo che ricopre, e il Pd chiede le sue dimissioni".